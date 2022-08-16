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Германия планирует продлить работу трех последних АЭС из-за газового кризиса, - WSJ

Фото: Германия планирует продлить работу трех последних АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Германии планируют отсрочить закрытие трех последних атомных электростанций в стране из-за газового кризиса, спровоцированного Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом The Wall Street Journal заявили несколько немецких чиновников.

Для отсрочки закрытия АЭС соответствующее решение должно принять немецкое правительство после того, как обнародуют оценку энергетических потребностей Германии, которую завершат в ближайшие недели. Также может понадобиться голосование в парламенте. По данным немецких чиновников, детали продления работы АЭС еще обсуждают.

При этом в немецком правительстве считают, что уже соблюдены несколько условий, которые позволяют отсрочить закрытие станций, запланированное на 31 декабря 2022 года. Одним из них является возможный дефицит газа, а другим - уверенность в безопасности использования реакторов.

По словам немецких чиновников, отсрочка закрытия АЭС не поможет полностью уберечь страну от угрозы нехватки электроэнергии зимой, но позволит сохранить около 6% производства электроэнергии в стране.

Стоит заметить, что в правительстве Германии пока нет единого мнения по срокам продления работы ЗАЭС. Одни чиновники утверждают, что продление будет только на несколько месяцев, а другие - до 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что Германии удалось уже сейчас заполнить свои газовые хранилища на 75,43%.

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