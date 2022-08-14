Германия заполнила свои газовые хранилища на 75%, опередив график
Германии удалось уже сейчас заполнить свои газовые хранилища на 75,43%. Следовательно, закачка топлива происходит c опережением графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Журналисты отмечают, что в мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября, в 85% - к 1 октября и в 95% - к 1 ноября.
"По плану Евросоюза, увеличены запасы газа должны позволить компенсировать любые колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России", - сообщили в DW.
В свою очередь Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES указывают, что ускорить заполнение хранилищ удалось за счет:
- снижение потребления голубого топлива летом;
- увеличение объемов его импорта из Северо-Западной Европы.
Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.
Однако канцлер Олаф Шольц заверил, что немецкие граждане получат от государства помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Он пообещал, что никто не останется наедине с проблемой.