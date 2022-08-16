Німеччина планує продовжити роботу трьох останніх АЕС через газову кризу, - WSJ

Для відтермінування закриття АЕС відповідне рішення має ухвалити німецький уряд після того, як оприлюднять оцінку енергетичних потреб Німеччини, яку завершать найближчими тижнями. Також може знадобитися голосування в парламенті. За даними німецьких чиновників, деталі продовження роботи АЕС ще обговорюють.

При цьому в німецькому уряді вважають, що вже дотримані кілька умов, які дозволяють відстрочити закриття станцій, заплановане на 31 грудня 2022 року. Одним з них є можливий дефіцит газу, а іншим - впевненість у безпеці використання реакторів.

За словами німецьких чиновників, відстрочка закриття АЕС не допоможе повністю вберегти країну від загрози нестачі електроенергії взимку, але дозволить зберегти близько 6% виробництва електроенергії в країні.

Варто зауважити, що в уряді Німеччини поки немає єдиної думки щодо термінів продовження роботи ЗАЕС. Одні чиновники стверджують, що продовження буде тільки на кілька місяців, а інші - до 2024 року.