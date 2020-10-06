ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Бундестаге вводят масочный режим до середины января

Берлин, Вторник 06 октября 2020 03:26
В Бундестаге вводят масочный режим до середины января
Фото: заседание Бундестага (bundestag.de)
Автор: Инна Собора

В Бундестаге (парламент Германии) ввели обязательный масочный режим. Решение начнет действовать с 6 октября.

Об этом пишет DW.

Требование относительно ношения масок распространяется "на все помещения, включая зал заседаний, конференц-залы и комнаты для совещаний, а также на все коридоры и лифты в зданиях".

Маски можно будет снять, если лица находятся на своих местах в соответствующих помещениях и при этом на расстоянии не менее полутора метров от других. Докладчики на трибуне перед микрофоном и председательствующие на заседаниях также смогут снимать маски.

Парламентским фракциям настоятельно рекомендуют принять соответствующие правила и для своих помещений. Это правило будет действовать как минимум до 17 января.

Отмечается, что коронавирус может "серьезно нарушить" или даже остановить дееспособность немецкого Бундестага.

Ранее сообщалось, что Германия усиливает карантин.

Также РБК-Украина писало, что в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь