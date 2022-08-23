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Германия планирует поставить Украине вооружения на 500 млн евро, - Reuters

Новина українською →
Берлин, Вторник 23 августа 2022 19:43
Германия планирует поставить Украине вооружения на 500 млн евро, - Reuters Фото: Германия намерена передать Украине вооружения на 500 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву новой партии вооружения на сумму более 500 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванные источники сообщили, что Берлин планирует поставить три дополнительных ЗРК Iris-T, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от дронов.

Оружие в полном объеме будет передано ВСУ в 2023 году, а некоторые компоненты пакета военной помощи могут прибыть в Украину и раньше. Источник в немецком правительстве также сообщил, что парламентский комитет Германии по бюджету должен еще одобрить поставки, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее депутаты Бундестаге от правящей коалиции призвали увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

А министр иностранных дел Анналена Бербок, комментируя поставки оружия, отмечала, что Берлин либо помогает, либо бросает украинцев на произвол.

Также РБК-Украина писало, что, согласно данным издания Die Welt, Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия.

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