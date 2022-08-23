Німеччина планує поставити Україні озброєння на 500 млн євро, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зброя в повному обсязі буде передана ЗСУ в 2023 році, а деякі компоненти пакету військової допомоги можуть прибути в Україну і раніше. Джерело в німецькому уряді також повідомило, що парламентський комітет Німеччини з бюджету повинен ще схвалити поставки, які Шольц назвав внеском у модернізацію збройних сил України.

Неназвані джерела повідомили, що Берлін планує поставити три додаткових ЗРК Iris-T , десять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи захисту від дронів.

Нагадаємо, раніше депутати Бундестагу від правлячої коаліції закликали збільшити поставки озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.

А міністр закордонних справ Анналена Бербок, коментуючи поставки зброї, зазначала, що Берлін або допомагає, або кидає українців напризволяще.

Також РБК-Україна писало, що, згідно з даними видання Die Welt, Німеччина вже кілька місяців ігнорує прохання України про постачання зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.