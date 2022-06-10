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Німеччина планує допомогти Україні лікувати жертв війни: що пропонує

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П'ятниця 10 червня 2022 17:14
Німеччина планує допомогти Україні лікувати жертв війни: що пропонує Фото: Німеччина планує допомогти Україні лікувати жертв війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує не лише військової, але й гуманітарної допомоги. Німеччина готова допомогти лікувати поранених у війні людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що пропонує Німеччина?

  • допомагатиме будувати травматологічні центри для поранених;
  • надаватиме протези кінцівок;
  • відправлятиме своїх лікарів до України.
  • проводитиме навчання з лікування опіків;
  • допомагатиме підключити деякі з лікарень України до телемедичної служби.

"Україна потребує гуманітарної допомоги так само терміново, як і нашої військової підтримки", - заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами голови МОЗ України Віктора Ляшка, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, загинули 12 лікарів.

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