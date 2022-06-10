Німеччина планує допомогти Україні лікувати жертв війни: що пропонує
Фото: Німеччина планує допомогти Україні лікувати жертв війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна потребує не лише військової, але й гуманітарної допомоги. Німеччина готова допомогти лікувати поранених у війні людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Що пропонує Німеччина?
- допомагатиме будувати травматологічні центри для поранених;
- надаватиме протези кінцівок;
- відправлятиме своїх лікарів до України.
- проводитиме навчання з лікування опіків;
- допомагатиме підключити деякі з лікарень України до телемедичної служби.
"Україна потребує гуманітарної допомоги так само терміново, як і нашої військової підтримки", - заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами голови МОЗ України Віктора Ляшка, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, загинули 12 лікарів.
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