Германия переживает крупнейший энергетический кризис. Хабек объяснил, когда станет легче

По его словам причиной кризиса послужила экономически созданная зависимость от российского газа.

"Мы освободимся от этой зависимости в кратчайшие сроки. В течение месяцев и нескольких лет мы обеспечим ее преодоление", - заверил он.

Хабек напомнил, что Россия еще больше ограничила поставки по газопроводу "Северный поток-1". Он напомнил, что потребовались десятилетия, чтобы Германия оказалась в этой зависимости.

"В первую очередь надо пережить эту и грядущую зиму", - добавил министр.