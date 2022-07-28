Німеччина переживає найбільшу енергетичну кризу. Хабек пояснив, коли стане легше

За його словами, причиною кризи стала економічно створена залежність від російського газу.

"Ми звільнимось від цієї залежності у найкоротші терміни. Протягом місяців і кількох років ми забезпечимо її подолання", - запевнив він.

Хабек нагадав, що Росія ще більше обмежила постачання газопроводом "Північний потік-1".Він нагадав, що знадобилися десятиліття, щоб Німеччина опинилася в цій залежності.

"Насамперед треба пережити цю та майбутню зиму", - додав міністр.