UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия переоценила возможность снизить зависимость от нефти из России, - Welt

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Сергей Новиков

Правительство Германии переоценило свои возможности по снижению зависимости от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

В частности, издание пишет, что министр экономики Роберт Хабек в апреле утверждал, что на Россию приходится всего 12% импортной нефти. Однако, по данным его министерства, в мае этот показатель составлял около 28%.

Причем такую же цифру Хабек называл 1 мая, представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности.

"Зависимость от нефти (из России, - ред.) снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%", - говорил он.

В то же время, по словам бывшего министра здравоохранения, а теперь депутата от ХДС/ХСС Йенса Шпана, который направил запрос в министерство энергетики, сокращение зависимости от нефти из России до 12% было всего лишь спонтанной оценкой.

В то же время Минэкономики объяснило разницу между озвученными данными и фактическими показателями тем, что к тому времени немецкие импортеры уже утверждали о возможности в короткое время отказаться от договоров с Россией после полного эмбарго.

В целом немецкая сторона существенно снизила объем импорта нефти из России после ее вторжения в Украину, так как еще в марте импорт составил 37%.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГерманияНефть