Німеччина переоцінила можливість знизити залежність від нафти з Росії, - Welt

Зокрема, видання пише, що міністр економіки Роберт Хабек в квітні стверджував, що на Росію припадає лише 12% імпортної нафти. Однак, за даними його міністерства, в травні цей показник становив близько 28%.

Причому таку ж цифру Хабек називав 1 травня, представляючи другу доповідь про прогрес в області енергетичної безпеки.

"Залежність від нафти (з Росії, - ред.) знизилася до 12%, від кам'яного вугілля - до 8%, від газу - до 35%", - говорив він.

У той же час, за словами колишнього міністра охорони здоров'я, а тепер депутата від ХДС/ХСС Єнса Шпана, який направив запит до Міністерства енергетики, скорочення залежності від нафти з Росії до 12% було всього лише спонтанною оцінкою.

У той же час Мінекономіки пояснило різницю між озвученими даними і фактичними показниками тим, що на той час німецькі імпортери вже стверджували про можливість в короткий час відмовитися від договорів з Росією після повного ембарго.

Загалом німецька сторона істотно знизила обсяг імпорту нафти з Росії після її вторгнення в Україну, так як ще в березні імпорт склав 37%.