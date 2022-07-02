Германия переоценила возможность снизить зависимость от нефти из России, - Welt

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

В частности, издание пишет, что министр экономики Роберт Хабек в апреле утверждал, что на Россию приходится всего 12% импортной нефти. Однако, по данным его министерства, в мае этот показатель составлял около 28%.

Причем такую же цифру Хабек называл 1 мая, представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности.

"Зависимость от нефти (из России, - ред.) снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%", - говорил он.

В то же время, по словам бывшего министра здравоохранения, а теперь депутата от ХДС/ХСС Йенса Шпана, который направил запрос в министерство энергетики, сокращение зависимости от нефти из России до 12% было всего лишь спонтанной оценкой.

В то же время Минэкономики объяснило разницу между озвученными данными и фактическими показателями тем, что к тому времени немецкие импортеры уже утверждали о возможности в короткое время отказаться от договоров с Россией после полного эмбарго.

В целом немецкая сторона существенно снизила объем импорта нефти из России после ее вторжения в Украину, так как еще в марте импорт составил 37%.