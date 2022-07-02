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Германия переоценила возможность снизить зависимость от нефти из России, - Welt

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Берлин, Суббота 02 июля 2022 17:59
Германия переоценила возможность снизить зависимость от нефти из России, - Welt Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Сергей Новиков

Правительство Германии переоценило свои возможности по снижению зависимости от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

В частности, издание пишет, что министр экономики Роберт Хабек в апреле утверждал, что на Россию приходится всего 12% импортной нефти. Однако, по данным его министерства, в мае этот показатель составлял около 28%.

Причем такую же цифру Хабек называл 1 мая, представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности.

"Зависимость от нефти (из России, - ред.) снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%", - говорил он.

В то же время, по словам бывшего министра здравоохранения, а теперь депутата от ХДС/ХСС Йенса Шпана, который направил запрос в министерство энергетики, сокращение зависимости от нефти из России до 12% было всего лишь спонтанной оценкой.

В то же время Минэкономики объяснило разницу между озвученными данными и фактическими показателями тем, что к тому времени немецкие импортеры уже утверждали о возможности в короткое время отказаться от договоров с Россией после полного эмбарго.

В целом немецкая сторона существенно снизила объем импорта нефти из России после ее вторжения в Украину, так как еще в марте импорт составил 37%.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России.

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