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Німеччина переоцінила можливість знизити залежність від нафти з Росії, - Welt

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Берлін, Субота 02 липня 2022 17:59
Німеччина переоцінила можливість знизити залежність від нафти з Росії, - Welt Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Сергей Новиков

Уряд Німеччини переоцінив свої можливості щодо зниження залежності від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Зокрема, видання пише, що міністр економіки Роберт Хабек в квітні стверджував, що на Росію припадає лише 12% імпортної нафти. Однак, за даними його міністерства, в травні цей показник становив близько 28%.

Причому таку ж цифру Хабек називав 1 травня, представляючи другу доповідь про прогрес в області енергетичної безпеки.

"Залежність від нафти (з Росії, - ред.) знизилася до 12%, від кам'яного вугілля - до 8%, від газу - до 35%", - говорив він.

У той же час, за словами колишнього міністра охорони здоров'я, а тепер депутата від ХДС/ХСС Єнса Шпана, який направив запит до Міністерства енергетики, скорочення залежності від нафти з Росії до 12% було всього лише спонтанною оцінкою.

У той же час Мінекономіки пояснило різницю між озвученими даними і фактичними показниками тим, що на той час німецькі імпортери вже стверджували про можливість в короткий час відмовитися від договорів з Росією після повного ембарго.

Загалом німецька сторона істотно знизила обсяг імпорту нафти з Росії після її вторгнення в Україну, так як ще в березні імпорт склав 37%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери країн "Великої сімки" домовилися вивчити питання про обмеження цін на нафту і газ з Росії.

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