Німеччина передасть Україні до 3,5 млн євро: на що підуть гроші

Німеччина виділить до 3,5 мільйона євро для підтримки української енергетичної сфери. Кошти підуть на ремонт пошкоджених внаслідок вторгнення РФ електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен за підсумками переговорів з міністром енергетики України Германом Галущенко.

"Обговорила з Германом Галущенко підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки та захисту клімату надасть "Укренерго" до 3,5 млн євро на покупку техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку та співробітництва - кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро", - заявила Фельдгузен.

За її словами, Німеччина підтримує повну інтеграцію України до ENTSO-E - європейської мережі системних операторів передачі електроенергії.

Пізніше в Міненерго додали, що Німеччина допоможе Україні закупити обладнання, яке збільшить можливість експорту української електроенергії до країн Європи.