Германия ожидает от России "четких шагов" по деэскалации ситуации вокруг Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об ожидании от России "четких шагов" по деэскалации ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что вторжение на украинскую территорию буде иметь ужасные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Шольц подчеркнул, что на украинской границе находится много российских войск. По его словам, в такой ситуации важным моментом является то, как Германия и Франция будут действовать вместе.

"Мы ожидаем от России четких шагов, которые помогут в деэскалации. Все мы (в Европе - ред.) согласны, что военная агрессия будет иметь ужасные последствия", - добавил Шольц.

Он также отметил, что Германия приветствует различные форматы переговоров с Россией. Канцлер уточнил, что ситуация вокруг Украины должна быть решена дипломатическим путем.