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Германия об отправке миротворцев НАТО в Украину: это красная линия

Фото: в Германии отказались отправлять миротворцев НАТО в Украину (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину. По его словам, это красная линия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Fatto Quotidiano.

"Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости вооруженной миротворческой миссии НАТО в Украине.

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