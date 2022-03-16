Польша предлагает направить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО
Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский высказался за отправку в Украину миротворческой миссии НАТО для оказания населению гуманитарной помощи, при этом контингент будет иметь вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в Киеве по итогам переговоров президента Украины и премьер-министров Польши, Чехии и Словении.
"Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-нибудь более широкого состава, которая сможет защитить себя. Которая, с согласия президента и правительства этой страны, будет действовать на территории Украины", - сказал Качиньский.
Вице-премьер Польши уточнил, что такая миссия не будет безоружной.
"Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами", - заявил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга.
Ранее сообщалось, что глава канцелярии премьер-министра Польши прокомментировал ситуацию с истребителями для Украины и отметил, что вопрос о передаче МиГ-29 еще не закрыт.
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