Польша предлагает направить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский высказался за отправку в Украину миротворческой миссии НАТО для оказания населению гуманитарной помощи, при этом контингент будет иметь вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг в Киеве по итогам переговоров президента Украины и премьер-министров Польши, Чехии и Словении.

"Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-нибудь более широкого состава, которая сможет защитить себя. Которая, с согласия президента и правительства этой страны, будет действовать на территории Украины", - сказал Качиньский.

Вице-премьер Польши уточнил, что такая миссия не будет безоружной.

"Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами", - заявил он.