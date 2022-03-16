Німеччина про відправку Миротворець НАТО в Україну: це червона лінія

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну. За його словами, це червона лінія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на il Fatto Quotidiano .

"Ніякі військові і персонал НАТО не повинні входити на територію України. У нас є чітка червона лінія в цьому питанні", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідності збройної миротворчої місії НАТО в Україні.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.