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Німеччина про відправку Миротворець НАТО в Україну: це червона лінія

Фото: у Німеччині відмовилися відправляти миротворців НАТО в Україну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну. За його словами, це червона лінія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на il Fatto Quotidiano.

"Ніякі військові і персонал НАТО не повинні входити на територію України. У нас є чітка червона лінія в цьому питанні", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідності збройної миротворчої місії НАТО в Україні.

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