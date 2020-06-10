Германия отменяет пограничный контроль: названа дата

Фото: Хорст Зеехофер (1bmi bund de)

Ослабление ограничений пока касается только граждан стран ЕС

Германия окончательно отменяет пограничный контроль для граждан стран Евросоюза с 15 июня. При этом будут действовать некоторые ограничения.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает издание RTL.

По его словам, граждане стран ЕС с 15 июня смогут въезжать в Германию без пограничного контроля и необходимости проходить карантин. В то же время ограничения по контролю сохранятся для граждан Испании, который прибывают на самолете. В отношении их меры продлятся до 21 июня.

Зеехофер выразил уверенность, что при соблюдении минимальных противоэпидемических мер Германия больше не будет закрывать свои границы.

В то же время министр сельского хозяйства Юлия Клекнер объявила о новых правилах для сезонных работников - они будут применяться с 16 июня.

Напомним, сегодня стало известно, что Берлин продлил ограничения на поездки в Украину и еще более 160 стран; в частности, немецким гражданам рекомендуют не посещать эти страны до 31 августа.

Однако Европейская комиссия рассматривает возможность открытия внешних границ ЕС с 1 июля, рекомендации странам участницам Евросоюза будут представлены завтра.

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Автор: РБК-Украина