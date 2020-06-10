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Німеччина скасовує прикордонний контроль: названо дату

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 18:07
Німеччина скасовує прикордонний контроль: названо дату
Фото: Хорст Зеехофер (1bmi bund de)

Ослаблення обмежень поки стосується лише громадян країн ЄС

Німеччина остаточно скасовує прикордонний контроль для громадян країн Євросоюзу з 15 червня. При цьому будуть діяти деякі обмеження.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер, передає видання RTL.

За його словами, громадяни країн ЄС з 15 червня зможуть в'їжджати до Німеччини без прикордонного контролю та необхідності проходити карантин. Водночас обмеження щодо контролю збережуться для громадян Іспанії, який прибувають літаком. Щодо них заходи триватимуть до 21 червня.

Зеехофер висловив упевненість, що при дотриманні мінімальних протиепідемічних заходів Німеччина більше не буде закривати свої кордони.

Водночас міністр сільського господарства Юлія Клекнер оголосила про нові правила для сезонних працівників - вони будуть застосовуватися з 16 червня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Берлін продовжив обмеження на поїздки до України та ще понад 160 країн; зокрема, німецьким громадянам рекомендують не відвідувати ці країни до 31 серпня.

Однак Європейська комісія розглядає можливість відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня, рекомендації країнам учасницям Євросоюзу будуть представлені завтра.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Германиякордонкарантин
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