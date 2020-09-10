ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия отменяет общее предостережение от поездок за пределы ЕС

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии с 1 октября отменяет общенациональное предостережение от поездок за предела Шенгенской зоны и Европейского союза. К каждой стране будет применяться индивидуальный подход.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Германии, определяющим фактором для разрешения поездок в отдельную страну будет эпидемиологическая ситуация. При этом в Германии хотят достичь договоренностей об аналогичных правилах и с другими членами Евросоюза.

"С октября мы возвращаемся к индивидуальной системе для каждой страны", - сообщили в МИД.

В то же время, к странам со значительными темпами распространения коронавируса будут действовать предостережения от поездок.

В Германии еще в марте были введены общенациональный предостережения от поездок в около 200 стран мира. В июне Германия отменила эту норму для стран Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что в конце августа правительство Германии утвердило новые карантинные меры. В частности, были введены штрафы за отказ от ношения масок в общественных местах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Германиятуризмкарантин