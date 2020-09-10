Німеччина відміняє загальне застереження від поїздок за межі ЄС

Уряд Німеччини з 1 жовтня скасовує загальнонаціональне застереження від поїздок за межі Шенгенської зони і Європейського союзу. До кожної країни буде застосовуватися індивідуальний підхід.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, визначальним фактором для вирішення поїздок в окрему країну буде епідеміологічна ситуація. При цьому в Німеччині хочуть досягти домовленостей про аналогічні правила й з іншими членами Євросоюзу.

"З жовтня ми повертаємося до індивідуальної системі для кожної країни", - повідомили в МЗС.

У той же час, для країн із значними темпами поширення коронавірусу будуть діяти застереження від поїздок.

В Німеччині ще в березні були введені загальнонаціональний застереження від поїздок у близько 200 країн світу. У червні Німеччина скасувала цю норму для країн Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці серпня уряд Німеччини затвердив нові карантинні заходи. Зокрема, були введені штрафи за відмову від носіння масок у громадських місцях.