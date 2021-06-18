ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия открывается для вакцинированных туристов из Украины: разъяснение

Новина українською →
Берлин, Пятница 18 июня 2021 11:55
Германия открывается для вакцинированных туристов из Украины: разъяснение Фото: туристы из Украины смогут попасть в Германию (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе Германия откроется для туристов из Украины, которые прошли вакцинацию от COVID-19. При этом определен перечень конкретных вакцин.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

Сообщается, что с 25 июня полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение визы.

Но право въезда получат только те, кто получил прививки вакциной из списка на сайте Института Пауля Эрлиха - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Отметим, из этого перечня в Украине вакцинируют только препаратами Pfizer и AstraZeneca. И с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.

"Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что Германия с 25 июня открывает границу для вакцинированных туристов не из Евросоюза, но перечня необходимых вакцин не было.

До этого РБК-Украина писало, что еще одна экзотическая страна открывается для украинских туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия туризм вакцинация
NEWS
Ливень затопил улицы Днепра
Ливень затопил улицы Днепра
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами