Германия с 25 июня открывает границу для вакцинированных туристов не из ЕС

Германия разрешила въезд в страну полностью вакцинированным от коронавируса людям. Разрешение в частности касается лиц, проживающих не Европейском союзе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В то же время разрешение на въезд предоставляется путешественникам из стран, которые не обозначены зоной особого распространения вируса.

"Поездки и туризм, таким образом, снова становится возможным для вакцинированных людей", - заявило министерство, добавив, что люди должны получить окончательную необходимую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.

До этого в страну можно было въезжать путешественникам из стран-членов ЕС, ассоциированных членов Шенгенской зоны: Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн; ряда стран, въезд из которых разрешался на основании проведенной ЕС оценки эпидемиологической ситуации.