Германия с 25 июня открывает границу для вакцинированных туристов не из ЕС
Германия разрешила въезд в страну полностью вакцинированным от коронавируса людям. Разрешение в частности касается лиц, проживающих не Европейском союзе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
В то же время разрешение на въезд предоставляется путешественникам из стран, которые не обозначены зоной особого распространения вируса.
"Поездки и туризм, таким образом, снова становится возможным для вакцинированных людей", - заявило министерство, добавив, что люди должны получить окончательную необходимую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.
До этого в страну можно было въезжать путешественникам из стран-членов ЕС, ассоциированных членов Шенгенской зоны: Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн; ряда стран, въезд из которых разрешался на основании проведенной ЕС оценки эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность смягчения правил для полностью привитых путешественников. Это происходит на фоне иска авиакомпаний против правительства, которое они подали из-за накопления долгов, вызванных ограничениями.