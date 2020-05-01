ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина відмовить "Північному потоку-2" в імунітеті до директиви ЄС

Новини » Політика     01.05.2020 - 15:52
Німеччина відмовить "Північному потоку-2" в імунітеті до директиви ЄС
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

"Північний потік-2" буде підлягати європейському регулюванню

Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовить "Північному потоку-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Повідомляється, що німецький регулятор розіслав сторонам проект рішення, який є в розпорядженні Handelsblatt. Згідно з документом, він відхиляє заявку Nord Stream 2 AG, постановивши, що газопровід підлягає європейському регулюванню.

Також повідомляється, що російський "Газпром" з початку року вимагав звільнити "Північний потік-2" від регулювання ЄС. Така можливість передбачена у зміненій газовій директиві ЄС при направленні відповідного запиту до регулятора тієї країни Євросоюзу, в територіальних водах якої закінчується трубопровід.

"Як обґрунтування в ньому йдеться про те, що "Північний потік-2" в світлі недостатньої реалізації не виконує умови закону про енергетичне господарство Німеччини для звільнення від правил", - йдеться в документі.

Також видання пише, що сторони процесу зобов'язані відповісти регулятору про свою позицію до 8 травня, після чого Федеральне мережеве агентство оголосить остаточне рішення.

Нагадаємо, в лютому "Газпром" попросив Німеччину вивести Nord Stream з-під європейської газової директиви.

Відзначимо, газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, що регулює ринки газу на території Євросоюзу. Незважаючи на санкції США, російська сторона стверджує, що "Північний потік-2" запустять до кінця року або в I кварталі 2021 року.

Польща може заарештувати активи "Газпрому" в проекті "Північний потік-2"
Новини України ГерманиятрубопроводСеверный поток-2
News
On Top