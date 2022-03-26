Германия может отказаться от российского газа быстрее, чем принято считать, - Шольц

"Мы станем независимыми от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать. Германия менее зависима от российских поставок, чем некоторые другие страны", - сказал Шольц.

Немецкий канцлер также подчеркнул, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратимым.

Напомним, недавно стало известно, что в Министерстве экономики Германии планируют до конца года сократить до 30% зависимость российского газа. При этом импорт нефти из РФ хотят сократить вдвое.

Добавим, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение России продавать природный газ за рубли. Он заявил, что подписанные Германией соглашения предусматривали расчет в долларах и евро.

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