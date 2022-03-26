RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина може відмовитися від російського газу швидше, ніж прийнято вважати, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що країна може позбутися залежності від російського газу. І це може статися швидше, ніж то заведено вважати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца під час брифінгу.

"Ми станемо незалежними від російського газу швидше, ніж багато хто може цього очікувати. Німеччина менш залежна від російських постачань, ніж деякі інші країни", - сказав Шольц.

Німецький канцлер також підкреслив, що процес здобуття незалежності країнами ЄС від російського газу тепер став незворотним.

Нагадаємо, нещодавно стало відомом, що в Міністерстві економіки Німеччини планують до кінця року скоротити до 30% залежність російського газу. При цьому імпорт нафти з РФ хочуть скоротити вдвічі.

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Росії продавати природний газ за рублі. Він заявив, що підписані Німеччиною угоди передбачали розрахунок у доларах і євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГерманияОлаф ШольцВійна Росії проти України