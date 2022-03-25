Германия вдвое сократит импорт нефти из РФ, а зависимость от российского газа снизит до 30%

В Министерстве экономики Германии планируют до конца года сократить до 30% зависимость российского газа. При этом импорт нефти из РФ хотят сократить вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как пишет издание, ссылаясь на служебную записку главы ведомства Роберта Хабека, достичь снижения зависимости в Германии планируют за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, которые арендуют энергетические компании RWE и Uniper.

Издание отмечает, что на конец марта зависимость Германии от российского природного газа составляла лишь 40% вместо прежних 55%.

Это объясняют тем, что из-за изменений в закупке газа - из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из РФ, достаточно большая доля была заменена на поставки сжиженного природного газа.

При этом отмечается, что страны хочу вдвое сократить импорт нефти РФ.

Вместе с тем, электростанции, работающие на природном газе, страна намерена заменить на угольные. Таким образом, отказаться от российского газа, как планируется, может до осени этого года.

А уже к 2024 году летом страна планирует стать почти полностью независимой от российского газа.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение России продавать природный газ за рубли. Он заявил, что подписанные Германией соглашения предусматривали расчет в долларах и евро.

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