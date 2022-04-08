Німеччина може відмовитися від імпорту російського вугілля через чотири місяці, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на прес-конференції в четвер, 7 квітня, що Німеччині потрібен повний перехідний період в 120 днів, щоб припинити імпорт російського вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Leeuwarder Courant .

Шольц зазначив, що німецьким компаніям потрібен цей час для пошуку інших постачальників викопного палива. Він також підкреслив, що було б добре припинити імпорт російського вугілля раніше.

Раніше того ж дня посли ЄС погодилися покарати Росію за війну в Україні, зокрема, припинивши імпорт російського вугілля з середини серпня.

Варто зазначити, що на цьому тижні міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у Німеччині "велика проблема", якщо санкції означають негайну заборону на імпорт вугілля, включаючи заборону на судна, що вже знаходяться в дорозі.