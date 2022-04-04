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Борис Джонсон намерен убедить канцлера Германии ввести новые санкции против России

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Лондон, Понедельник 04 апреля 2022 05:52
Борис Джонсон намерен убедить канцлера Германии ввести новые санкции против России Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет убеждать канцлера Германии Олафа Шольца ввести дополнительные санкции в отношении России. Разговор о санкциях предполагается продолжить в рамках визита канцлера в Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера. Британский премьер-министр намерен призвать усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.

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