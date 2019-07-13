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Британия усиливает военное присутствие в Персидском заливе

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 00:54
Британия усиливает военное присутствие в Персидском заливе
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

На фоне обострения отношений с Ираном в Персидский залив переводят миноносец Duncan

Великобритания собирается усилить свое военное присутствие в Персидском заливе, направив туда миноносец Duncan. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации канала, Duncan, принадлежащий к классу Type 45 Destroyer, отправится в Персидский залив в ближайшие дни после завершения учений НАТО на Черном море, где окажет поддержку в патрулировании района, присутствующему в Ормузском заливе фрегату Королевского флота HMS Montrose.

В то же время, как сообщается, миноносец не станет частью международной группировки кораблей в регионе.

Издание отмечает, что решение было принято на фоне обострения отношений с Ираном, но британское Министерство обороны пока никак не прокомментировало перевод сил.

Напомним, 10 июля появилась информация, что пять вооруженных катеров иранского Корпуса стражей Исламской революции пытались остановить британский нефтяной танкер British Heritage в районе Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, отрицал данный инцидент.

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