Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая сторона ответила отказом на запрос США отправить войска в Сирию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

По его словам, в Германии планируют продолжить ранее начатые средства борьбы с “Исламским государством”. Однако, в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию.

“Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе”, - сказал Зайберт в интервью газете Welt am Sonntag и информагенству dpa.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции против Сирии еще на год. По его словам, будет заблокировано имущество ряда физических лиц и запрещен вывоз или реэкспорт определенных товаров.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия продаст оружие странам-участницам войны в Йемене. Как сообщили в Министерстве экономики Германии, правительство одобрило поставки оружия на более миллиарда евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии.