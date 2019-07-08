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Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию

Новости » Политика    08.07.2019 - 16:21
Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию
Фото: спикер правительства Германии Штеффер Зайберт (www.dw.com)

Власти Германии отказались вводить наземные войска в Сирию

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая сторона ответила отказом на запрос США отправить войска в Сирию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

По его словам, в Германии планируют продолжить ранее начатые средства борьбы с “Исламским государством”. Однако, в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию.

“Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе”, - сказал Зайберт в интервью газете Welt am Sonntag и информагенству dpa.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции против Сирии еще на год. По его словам, будет заблокировано имущество ряда физических лиц и запрещен вывоз или реэкспорт определенных товаров.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия продаст оружие странам-участницам войны в Йемене. Как сообщили в Министерстве экономики Германии, правительство одобрило поставки оружия на более миллиарда евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии.

 

США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
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