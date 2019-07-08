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Німеччина відмовилася відправляти наземні війська у Сирію

Новини » Політика    08.07.2019 - 16:21
Німеччина відмовилася відправляти наземні війська у Сирію
Фото: спікер уряду Німеччини Штеффер Зайберт (www.dw.com)

Влада Німеччини відмовилася вводити наземні війська у Сирію

Спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька сторона відповіла відмовою на запит США відправити війська в Сирію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Deutsche Welle

За його словами, у Німеччині планують продовжувати раніше розпочаті засоби боротьби з "Ісламською державою". Однак, в їх число не входить відправка наземних підрозділів бундесверу в Сирію. 

"Ми хочемо, щоб наземні війська Німеччини частково замінили американських військових в регіоні", - сказав Зайберт в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і информагенству dpa.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік. За його словами, буде заблоковано майно осіб і заборонений вивіз або реекспорт певних товарів.

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина продасть зброї країнам-учасницям війни в Ємені. Як повідомили в Міністерстві економіки Німеччини, уряд схвалив постачання зброї на понад мільярд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії.

 

США закликали Німеччину відправити наземні війська у Сирію
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