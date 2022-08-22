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Германия отказалась нарастить поставки оружия Украине в ущерб бундесверу

Фото: Германия не будет ослаблять свою армию из-за Украины (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Германия не может нарастить поставки оружия Украине из-за военных угроз, которые исходят от современной России, согласившись на возможное ослабление бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявил официальный представитель Минобороны Германии, министерство отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине больше оружия и, если понадобится, согласиться на ослабление бундесвера. По его словам, Берлин не может пойти на такие риски.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что (президент России, - ред.) Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", - отметил он.

Напомним, ранее депутаты Бундестаге от правящей коалиции призвали увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

А министр иностранных дел Анналена Бербок, комментируя поставки оружия, отмечала, что Берлин либо помогает, либо бросает украинцев на произвол.

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