RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина відмовилася наростити поставки зброї Україні на шкоду бундесверу

Фото: Німеччина не послаблюватиме свою армію через Україну (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Німеччина не може наростити поставки зброї Україні через військові загрози, які виходять від сучасної Росії, погодившись на можливе ослаблення бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявив офіційний представник Міноборони Німеччини, міністерство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу поставити Україні більше зброї і, якщо знадобиться, погодитися на ослаблення бундесверу. За його словами, Берлін не може піти на такі ризики.

"Дійсно, ми повинні бути готові до того, що (президент Росії, - ред.) Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше депутати Бундестагу від правлячої коаліції закликали збільшити поставки озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.

А міністр закордонних справ Анналена Бербок, коментуючи поставки зброї, зазначала, що Берлін або допомагає, або кидає українців напризволяще.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаГермания