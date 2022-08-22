Германия отказалась нарастить поставки оружия Украине в ущерб бундесверу

Германия не может нарастить поставки оружия Украине из-за военных угроз, которые исходят от современной России, согласившись на возможное ослабление бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Как заявил официальный представитель Минобороны Германии, министерство отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине больше оружия и, если понадобится, согласиться на ослабление бундесвера. По его словам, Берлин не может пойти на такие риски.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что (президент России, - ред.) Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", - отметил он.