ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия отказалась нарастить поставки оружия Украине в ущерб бундесверу

Новина українською →
Берлин, Понедельник 22 августа 2022 21:00
Германия отказалась нарастить поставки оружия Украине в ущерб бундесверу Фото: Германия не будет ослаблять свою армию из-за Украины (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Германия не может нарастить поставки оружия Украине из-за военных угроз, которые исходят от современной России, согласившись на возможное ослабление бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявил официальный представитель Минобороны Германии, министерство отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине больше оружия и, если понадобится, согласиться на ослабление бундесвера. По его словам, Берлин не может пойти на такие риски.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что (президент России, - ред.) Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", - отметил он.

Напомним, ранее депутаты Бундестаге от правящей коалиции призвали увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

А министр иностранных дел Анналена Бербок, комментируя поставки оружия, отмечала, что Берлин либо помогает, либо бросает украинцев на произвол.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия
NEWS
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании