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Німеччина відмовилася наростити поставки зброї Україні на шкоду бундесверу

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Берлін, Понеділок 22 серпня 2022 21:00
Німеччина відмовилася наростити поставки зброї Україні на шкоду бундесверу Фото: Німеччина не послаблюватиме свою армію через Україну (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Німеччина не може наростити поставки зброї Україні через військові загрози, які виходять від сучасної Росії, погодившись на можливе ослаблення бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявив офіційний представник Міноборони Німеччини, міністерство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу поставити Україні більше зброї і, якщо знадобиться, погодитися на ослаблення бундесверу. За його словами, Берлін не може піти на такі ризики.

"Дійсно, ми повинні бути готові до того, що (президент Росії, - ред.) Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше депутати Бундестагу від правлячої коаліції закликали збільшити поставки озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.

А міністр закордонних справ Анналена Бербок, коментуючи поставки зброї, зазначала, що Берлін або допомагає, або кидає українців напризволяще.

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