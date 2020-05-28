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Германия отказала Онищенко в политическом убежище

Новости » Политика     28.05.2020 - 16:40
Германия отказала Онищенко в политическом убежище
Фото: Александр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Онищенко просят покинуть Германию

Германия отказалась предоставлять политическое убежище бывшему украинскому нардепу Александру Онищенко. Его также просят покинуть страну.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало Онищенко в политическом убежище и попросило его срочно покинуть страну. Также сообщается, что два года назад посольство Германии в Испании отказало ему в выдаче визы для оформления вида на жительства после того, как Онищенко устроился директором своей компании, которая занимается покупкой элитных лошадей.

По словам адвоката, бывший нардеп уже подал апелляцию на отказ и сможет находиться на территории Германии, пока не завершится рассмотрение. Если ему не удастся остаться, он может выехать в Россию, поскольку у него есть российское гражданство.

Напомним, ранее Германия отказалась экстрадировать Онищенко в Украину, сославшись на недостойные условия содержания в украинских СИЗО.

Как заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, апелляция на отказ в экстрадиции не предусмотрена законодательством, но рассмотрение дела Онищенко в Высшем антикоррупционном суде продолжится.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины ГерманияАлександр Онищенкоубежище
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