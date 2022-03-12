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Германия освободится от зависимости от российской нефти к концу года

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Берлин, Суббота 12 марта 2022 13:46
Германия освободится от зависимости от российской нефти к концу года Фото: Роберт Хабек, министр экономики Германии (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Германия планирует к осени 2022 года стать полностью независимой от российского угля. К концу года страна станет почти независимой от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики Германии, вице-канцлера Роберта Хабека изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России", - сказал он.

По его словам, Германия "каждый день, фактически каждый час прощается с российским импортом".

"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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