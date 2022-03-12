Німеччина звільниться від залежності від російської нафти до кінця року
Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра економіки Німеччини, віце-канцлера Роберта Хабека виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії", - сказав він.
За його словами, Німеччина "кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом".
"Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року - майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту СПГ", - додав він.
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