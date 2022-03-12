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Німеччина звільниться від залежності від російської нафти до кінця року

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Берлін, Субота 12 березня 2022 13:46
Німеччина звільниться від залежності від російської нафти до кінця року Фото: Роберт Хабек, міністр економіки Німеччини (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра економіки Німеччини, віце-канцлера Роберта Хабека виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії", - сказав він.

За його словами, Німеччина "кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом".

"Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року - майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту СПГ", - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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