Германия одобрила заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Напомним, что все парламенты 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать протокол о присоединении, чтобы к нему могли присоединиться новые члены.

Напомним, Швеция и Финляндия 5 июля пописали протокол о вступлении в НАТО. Протокол означает, что Хельсинки и Стокгольм могут участвовать во встречах НАТО и иметь более широкий доступ к разведданным, но не будут защищены статьей 5 об обороне НАТО, согласно которой нападение на одного союзника является нападением на всех до ратификации. Скорее всего, это займет до года.

Как сообщалось, Швеция и Финляндия, подписав протокол о вступлении в НАТО, получили возможность участвовать в обсуждении вопросов в Альянсе. Но ратификация всеми 30 членами Североатлантического союза будет продолжительной.

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