Генсек НАТО рассказал о гарантиях безопасности Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия, подписав протокол о вступлении в НАТО, получили возможность участвовать в обсуждении вопросов в Альянсе. Но ратификация всеми 30 членами Альянса будет продолжительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге .

Как отметил Столтенберг, безопасность Финляндии и Швеции "важна для нашего Североатлантического союза, в том числе в процессе ратификации".

"Многие союзники уже взяли на себя четкие обязательства в отношении безопасности Финляндии и Швеции. А НАТО увеличило свое присутствие в регионе, в том числе за счет дополнительных учений", - добавил он.

По его словам, теперь Финляндия и Швеция будут иметь статус "приглашенных" и будут участвовать в обсуждении вопросов в НАТО.