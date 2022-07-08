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Німеччина схвалила заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО

Фото: Німеччина схвалила заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Німецький Бундестаг у п'ятницю, 8 липня, переважною більшістю голосів підтримав заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, німецькі законодавці ратифікували вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Бундестаг став останнім законодавчим органом, який затвердив цей процес після Канади, Естонії, Данії та Норвегії.

Нагадаємо, що всі парламенти 30 країн-членів НАТО мають ратифікувати протокол про приєднання, щоб до нього могли приєднатися нові члени.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія 5 липня пописали протокол про вступ до НАТО. Протокол означає, що Гельсінкі і Стокгольм можуть брати участь у зустрічах НАТО і мати більш широкий доступ до розвідданих, але не будуть захищені статтею 5 Про оборону НАТО, згідно з якою напад на одного союзника є нападом на всіх до ратифікації. Швидше за все, це займе до року.

Як повідомлялось, Швеція і Фінляндія, підписавши протокол про вступ до НАТО, отримали можливість брати участь в обговоренні питань в Альянсі. Але ратифікація всіма 30 членами Альянсу буде тривалою.

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