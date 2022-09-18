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Германия обыграла сборную Польши и завоевала "бронзу" Евробаскета-2022

Фото: Деннис Шредер стал самым результативным игроком матча (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Победой сборной Германии над национальной командой Польши завершился матч за третье место на баскетбольном чемпионате Европы 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2022, матч за 3-е место

Германия – Польша – 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20)

В стартовой четверти немцы заявили претензии на успех с первых минут. Команда Гордона Херберта постоянно держала соперников на расстоянии нескольких пунктов, а на пике довела свое преимущество до +7. Правда, поляки под занавес 10-минутки провели две успешные атаки, поэтому на первый перерыв ушли с дефицитом пять очков.

В свою очередь вторая четверть стала бенефисом немецкой команды. Проиграв дебют (2:6), "маншафт" дальше просто смяла сборную Польши. К большому перерыву Германия разрешила "красно-белым" набрать всего 3 (!) пункта. Зато сами взяли 15 очков и ушли в раздевалку с комфортным преимуществом.

Правда, польская команда сдаваться не собиралась. В третьей четверти ей наконец-то стали удаваться комбинационная игра и еще изрядно выросла точность. Как следствие, "орлы" отыграли почти весь дефицит и в хорошем настроении вышли на финальные 10 минут.

Сначала сценарий третьей четверти вошел в финальную фазу. Своевременные броски Гарбача и других позволили сборной Польши догнать соперника (59:59). Однако на полноценный камбек сил у "красно-белых" не хватило. Немцы, особенно плеймейкер "Лейкерс" Шредер, закрутили обороты до максимума, а польская сборная поддержать этот темп не смогла...

Сборная Германии взяла медали на Евробаскете впервые с 2005 года. Тогда они проиграли грекам в финале. Тем временем сборная Польши выдала лучший за полвека турнир. На чемпионате Европы-1971 поляки уступили Италии в матче за бронзовые медали.

К слову, накануне ФИБА предоставила Польше право на проведение Евробаскета-2025 вместе с еще тремя странами.

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