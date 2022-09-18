Німеччина обіграла збірну Польщі та здобула "бронзу" Євробаскету-2022

Євробаскет-2022, матч за 3-тє місце

Німеччина – Польща – 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20)

У стартовій чверті німці заявили претензії на успіх із перших хвилин. Команда Гордона Герберта постійно тримала суперників на відстані кількох пунктів, а на піку довела свою перевагу до +7. Щоправда, поляки під завісу 10-хвилинки провели дві успішних атаки, тож на першу перерву вирушили з дефіцитом п'ять очок.

Натомість друга чверть стала бенефісом німецької команди. Програвши дебют (2:6), "маншафт" далі просто зім'яла збірну Польщі. До великої перерви Німеччина дозволила "червоно-білим" набрати лише 3 (!) пункти. Зате самі взяли 15 очок і пішли в роздягальню з комфортною перевагою.

Щоправда, польська команда здаватися не збиралася. У третій чверті їй нарешті почали вдаватися комбінаційна гра та ще й неабияк зросла влучність. Як наслідок, "орли" відіграли майже весь дефіцит і в доброму гуморі вийшли на фінальні 10 хвилин.

Спершу сценарій третьої чверті ввійшов у фінальну фазу. Вчасні кидки Гарбача та інших дозволили збірній Польщі наздогнати суперника (59:59). Проте, на повноцінний камбек сил у "червоно-білих" не вистачило. Німці, особливо плеймейкер "Лейкерс" Шредер, закрутили оберти до максимуму, а польська збірна підтримати цей темп не змогла...

Збірна Німеччини взяла медалі на Євробаскеті вперше з 2005 року. Тоді вони програли грекам у фіналі. Тим часом збірна Польщі видала найкращий за півстоліття турнір. На чемпіонаті Європи-1971 поляки поступилися Італії в матчі за бронзові медалі.