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Германия обязалась активизировать переговоры по Донбассу, - соглашение

Автор: Дмитрий Левицкий

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2". Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соглашения США и Германии.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей", - говорится в совместном заявлении Берлина и Вашингтона.

Напомним, Германия также пообещала применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

Однако Украину не устраивает соглашение Берлина и Вашингтона, поэтому Киев инициировал консультации с Германией и Еврокомиссией по "Северному потоку-2",

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Соединенные Штаты АмерикиДонбассГерманияСеверный поток-2Нормандский формат