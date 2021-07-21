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Німеччина зобов'язалася активізувати переговори щодо Донбасу, - угода

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Берлін, Середа 21 липня 2021 22:38
Німеччина зобов'язалася активізувати переговори щодо Донбасу, - угода Фото: Німеччина обіцяє активізувати нормандський формат (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з урегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу "Північний потік-2". Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст угоди США та Німеччини.

"Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини та Франції щодо досягнення миру на сході України в рамках нормандського формату. Німеччина активізує своєї зусилля в рамках нормандського формату, щоб забезпечити виконання мінських домовленостей", - йдеться у спільній заяві Берліну та Вашингтону.

Нагадаємо, Німеччина також пообіцяла застосувати санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати газ як зброю проти України.

Однак Україну не влаштовує угода Берліну та Вашингтону, тому Київ ініціював консультації з Німеччиною та Єврокомісією щодо "Північного потоку-2",

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Сполучені Штати Америки Донбас Германия Північний потік-2 Нормандський формат
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