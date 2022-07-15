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Германия объявила о дополнительных расходах на украинских беженцев: сколько денег выделит

Фото: Германия объявила о дополнительных расходах на украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия в текущем году выделит еще 2,4 млрд евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев в стране,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте числа безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы.

Как сообщил министр труда Германии Хубертус Хайль, в настоящее время в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 тысяч украинцев, из которых 260 тысяч находятся в поисках работы.

Хайль сказал, что около 800 тысяч человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из них - младше 14 лет.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения 24 февраля было зафиксировано более 9 миллионов пересечений границы с Украиной.

Напомним, в Шотландии приостановят прием украинских беженцев: названа причина.

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Беженцы