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Німеччина оголосила про додаткові витрати на українських біженців: скільки грошей виділить

Фото: Німеччина оголосила про додаткові витрати на українських біженців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина в поточному році виділить ще 2,4 млрд євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання числа безробітних, оскільки українські біженці реєструються в бюро в пошуках роботи.

Як повідомив міністр праці Німеччини Хубертус Хайль, зараз в системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 тисяч українців, з яких 260 тисяч знаходяться в пошуках роботи.

Хайль сказав, що близько 800 тисяч осіб з України вже знайшли притулок в Німеччині, 30% з них - молодше 14 років.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано понад 9 мільйонів перетинів кордону з Україною.

Нагадаємо, в Шотландії призупинять приймання українських біженців: названа причина.

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Біженці