Німеччина оголосила про додаткові витрати на українських біженців: скільки грошей виділить

Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання числа безробітних, оскільки українські біженці реєструються в бюро в пошуках роботи.

Як повідомив міністр праці Німеччини Хубертус Хайль, зараз в системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 тисяч українців, з яких 260 тисяч знаходяться в пошуках роботи.

Хайль сказав, що близько 800 тисяч осіб з України вже знайшли притулок в Німеччині, 30% з них - молодше 14 років.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано понад 9 мільйонів перетинів кордону з Україною.

Нагадаємо, в Шотландії призупинять приймання українських біженців: названа причина.

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